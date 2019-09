Facebook

Erich Dörflinger, Sieglinde Sumper (www), Harald Köppel © Sommersguter

Der Technologiekonzern Flex in Althofen ist auch zu Zeiten schwächer werdender Konjunktur ein Fels in der Brandung. Der Fokus auf hochinnovative Medizintechnik erweist sich als krisenresistent, sagt Geschäftsführer Erich Dörflinger. Derzeit arbeiten rund 900 Mitarbeiter in vier Schichten rund um die Uhr bei Flex, wo etwa die kleinsten Lautsprecher der Welt und hochmoderne Injektionsgeräte für Diabetiker erzeugt werden. 150 Mitarbeiter wurden allein in den letzten eineinhalb Jahren aufgenommen, 30 werden heuer noch folgen.