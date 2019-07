Facebook

© Markus Traussnig

­Nun ja, es wird wohl Zufall sein: Just in jenen Tagen, in denen ein Rohbericht des Rechnungshofs über den mitunter recht laxen Umgang mit Steuergeld in manchen Kärntner Landesfirmen das Tageslicht erblickte, sickern erste Details zur Neuordnung der Landesbeteiligungen durch. Denn das kleine Land leistet sich ein ebenso üppiges wie verwirrendes Firmengeflecht.