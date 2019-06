Facebook

SAL-Zentrale in Villach © © Johannes Puch

Die Stimmung war, auch dank des ausgezeichnet klimatisierten Audimax der Fachhochschule Kärnten, warmherzig, aber keineswegs hitzig; und die Akteure waren sich des für Kärntens Wirtschaft historischen Moments bewusst. Am Dienstag wurde in Villach die rechtliche Verschmelzung des seit zwei Jahrzehnten erfolgreichen CTR mit der taufrischen SAL – den Silicon Austria Labs – vollzogen und an der FH der Öffentlichkeit präsentiert.