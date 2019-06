In diesen Werkstätten werden Talente geschmiedet

Facebook

Marco Riepl, Leiter der Lehrwerkstätte bei der Kostwein Maschinenbau GmbH und Lehrling Matthias Murer © Markus Traussnig

Was war gut, was kann künftig verbessert werden, und gibt es beispielsweise Stellen im Unternehmen, die "entschärft" werden müssen, um Arbeitsunfälle zu vermeiden? Wenn Marco Riepl "seine" Lehrlinge vor Arbeitsbeginn vor dem großen Bildschirm in der Lehrwerkstatt versammelt, geht es um fachliche Themen, aber auch um Gesundheit und Sicherheit.