Helmut Eder denkt am Liebsten an die Zukunft: "Mit Gengenetics in Salzburg gehen wir in Richtung personalisierte Medizin. In der Onkologie kooperieren wir mit der Mayo-Klinik in Rochester, USA." Immer einen Schritt voraus, mit Visionen Vorreiter zu sein, darin stimmen er und Gattin Peri überein, sei der Spirit, der die Humanomed Gruppe mit 1100 Beschäftigten blühen ließ. Gerade erst hat der 73-Jährige mit Sohn Johannes den Innovationsstaatspreis und die Nominierung für den Digitalisierungsstaatspreis gewonnen. Für die erste digitale Klinik, mit der in der Humanomed IT Solutions entwickelten Software.

