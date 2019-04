In der Kategorie „Geistesblitz“ für den Primus-Preis der Kleinen Zeitung, der am 25. April vergeben wird, sind Uppercut, Sticklett und ADH Mölltal Möbel nominiert.

Das Team von Uppercut in Klagenfurt ist für in der Primus-Kategorie Geistesblitz nominiert © Uppercut/KK

Kärntens Forschungsstärke zeigt sich vor allem in den Bereichen Elektronik, Mikroelektronik, industrielle Fertigung, Energiesparen, Bautechnik und Abfallwirtschaft. Der Mikroelektronik-Konzern Infineon investiert 1,6 Milliarden Euro in den Ausbau des Standortes Villach und eine neue Fabrik für den 300-mm-Dünnwafer – die größte Investition in Österreich in den vergangenen Jahrzehnten.



Kärnten ist aber noch mehr als Infineon. Nämlich ein Land mit Spitzenunternehmen in den Nischen – eindrucksvoll belegt erst kürzlich durch drei Nominierungen für den „Staatspreis Innovation“, die höchste Auszeichnung der Republik für innovative Firmen. Täglich beweisen Kärntner Betriebe, wie man mit zündenden Ideen zum Markterfolg kommt und auch international mit den Produkten und Dienstleistungen erfolgreich sein kann. Forschungseinrichtungen wie die Lakeside Labs und das Joanneum Research im Lakeside Park in Klagenfurt oder das Carinthian Tech Research (CTR) in Villach, das jetzt zur neuen Division Sensor-Systeme des Forschungszentrums Silicon Austria Labs wird, sorgen zusätzlich mit ihren Innovationen auch international für Aufsehen.

Drei Unternehmen, die mit ihren Ideen punkten, sind in der Kategorie Geistesblitz für den Primus nominiert, den die Kleine Zeitung gemeinsam mit ihren Partnern BKS Bank, Flughafen Klagenfurt, Land Kärnten und Wirtschaftskammer am 25. April vergeben wird.

Die Kategorie Geistesblitz. In dieser Kategorie haben sich Firmen beworben, die ihre Ideen erfolgreich am Markt umsetzen.

Die Firma Uppercut ist ein Spezialist für 3D-Softwareprodukte für Computer-Grafik-Anwendungen. Die Sticklett GmbH setzt auf die Entwicklung und den Vertrieb von innovativer Kleidung, und ADH Mölltal Möbel will mit einer Verkaufsplattform für Designmöbel punkten, die am 27. April starten soll.

Digitale Plattform für Designmöbel

Eine digitale Vertriebsplattform, die Tischlern neue Aufträge bringen soll, das war die Idee hinter „Mölltal Möbel“. Über diese Plattform sollen hochwertige Mölltaler Designmöbel mithilfe des Internets vermarktet werden. Verbunden damit ist die Vision, das Mölltal zum Kompetenzzentrum für Möbelbau zu machen.

„Mölltal Möbel“ verbindet Designer, Handwerker und Kunden Foto © KK/ADH

Die Wirtschaft soll gestärkt und die Abwanderung der Jugend aufgehalten werden, indem neue und interessante Jobs geschaffen werden. Der Start der Verkaufsplattform ist für den 27. April geplant. Die gesamte Wertschöpfungskette von der Bestellung eines Möbelstücks über die Beschaffung des Rohmaterials bis hin zur Anlieferung wird über diese Plattform organisiert, die Designer, Handwerker und Kunden verbindet. Die Entstehung des Möbelstücks ist lückenlos rückverfolgbar. Fotos der Bäume, Schlägerungsdatum, Fertigungsstatus, Bilder und Videos aus der Produktion – alles kann abgerufen werden.

Smarter Käfer, der die Kinderwelt verändert

Die Sticklett Technologies GmbH beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von innovativer Bekleidung mit smarten, abnehmbaren textilen Applikationen, die beliebig und nach den Wünschen der Kinder angebracht werden können. Erfunden hat diese abnehmbare Applikation – den Sticker mit Klett – Unternehmensgründerin Michaela Schicho. Höhepunkt ihrer Berufsbiografie ist der Käfer „Mary“ – eine Hightech-Innovation.

Der Marienkäfer „Mary“ von Sticklett fühlt über Sensoren die Vitalwerte schlafender Kinder Foto © Sticklett/KK

Denn die Käfer-Applikation „fühlt“ über Sensoren die Vitalwerte schlafender Kinder und schlägt bei Unregelmäßigkeiten Alarm. Die Daten des mit Sensoren ausgestatteten Marienkäfers werden dann an die mobilen Endgeräte der Eltern weitergeleitet. Als Bekleidungstechnikerin und Informatikerin ist Schicho in beiden Berufswelten zu Hause. Als Mitglied der Fokus-Gruppe „Health Technology“ ist die Unternehmerin auch Kooperationspartnerin des Mikroelektronik-Clusters Silicon Alps.

Mit neuer Software schneller zur 3D-Grafik

Die im Lakeside Park in Klagenfurt angesiedelte Uppercut Visual Technology GmbH ist spezialisiert auf die Forschung und Entwicklung von 3D-Softwareprodukten für Computer-Grafik-Anwendungen. Das vom Unternehmen selbst entwickelte Softwareprodukt „U-Render“ verkürzt die benötigte Berechnungszeit von aufwendigen 3D-Grafiken und Animationen, die aus der Medien- und Werbewelt nicht mehr wegzudenken sind, von mehreren Stunden auf wenige Sekunden. Die Software ist dabei laut Firmenchef Daniel Brandstätter bis zu 500 Mal schneller als herkömmliche Renderer bei vergleichbarer Qualität und liefert so „ausgezeichnete Bildqualität in Echtzeit“. Die Exportquote der Lizenzen für diese Software liegt momentan bei nahezu 100 Prozent. Vor dem Markteintritt wurde die Software U-Render außerdem von mehr als 1500 internationalen Experten auf dem Gebiet der 3D-Visualisierung getestet.

