Seit fast drei Jahrzehnten forscht ein Familienbetrieb aus Graz an grünen Verpackungen für Lebensmittel. Die Debatte um Plastikverbote sorgt nun für enormen Rückenwind.

© VPZ/(c) KANIZAJ MARIJA-M.

In den Regalen an den Wänden türmen sich Verpackungsmaterialien. Trotz leichter Chaosnote folgt dieses Mit- und Nebeneinander unterschiedlichster Behältnisse einem Ordnungsprinzip, das sich dem Besucher freilich nicht sofort erschließt. Die Schwestern Susanne Meininger und Bettina Reichl sprechen von einem „Laborcharakter“, den man sich bis heute – bewusst – bewahrt hat. In diesem Raum hier im Grazer VPZ, dem Verpackungszentrum Graz, haben über die Jahre bereits internationale Experten, Professoren und Chefeinkäufer großer Handelsketten Platz genommen. Und gemeinsam mit den findigen Schwestern Pionierarbeit auf dem Gebiet biogener Verpackungen geleistet.

