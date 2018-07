Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der kleine Marienkäfer wird als Applikation an der Kleidung angebracht – die Handy-App zeigt Vitalwerte © KK

Start-ups brauchen zur Verwirklichung ihrer Ideen Zeit, mitunter viel Zeit: Drei Jahre schon widmet sich Michaela Schicho der Entwicklung eines Marienkäfers. Nicht irgendeines, sondern der intelligenten Version des sympathischen Insekts. Das „smarte Wearable“ wird an der Kleidung von Kindern angebracht und misst Temperatur, Atmung und Aktivität des Nachwuchses. Schicho, Mutter zweier Kinder, arbeitet in einer kleinen Werkstätte in Viktring unweit des Wörthersees – mit ihrem insgesamt sechsköpfigen Team, zum Teil in Wien, verbindet sie das Teamnetzwerk „Slack“.