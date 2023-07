Selina Kolland ist Jugendvertrauensrätin bei der Siemens Mobility Austria in Graz. Seit ihrem ersten Lehrjahr 2019 engagiert sie sich für ihre Lehrlingskolleginnen und -kollegen und steht ihnen bei Problemen aller Art hilfreich zur Seite. "Ich bin so etwas wie das Bindeglied zwischen den Lehrlingen und den Chefitäten. Viele trauen sich ja nicht ins Büro des Vorgesetzten gehen, wenn sie ein Problem haben oder etwas klären wollen", erklärt sie ihre Hauptaufgabe. Doch auch sie ist schnell einmal mit ihrem Latein am Ende, wenn es etwa um seelische Probleme ihrer jungen Kollegen geht.