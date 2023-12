Die Prämien für Bausparen und die staatlich geförderte Altersvorsorge („Zukunftsvorsorge“) bleiben auch 2024 unverändert. Die Bausparprämie liegt wieder bei 1,5 Prozent, für die Zukunftsvorsorge beträgt die Prämie weiterhin 4,25 Prozent. Auch im kommenden Jahr wird beim Bausparen eine Einzahlung von höchstens 1200 Euro im Jahr gefördert, die maximale Prämie liegt dementsprechend bei 18 Euro.

Der höchstmögliche Zuschuss für die Zukunftsvorsorge wird dagegen etwas ansteigen. Die Obergrenze für geförderte Einzahlungen ist an die ASVG-Höchstbeitragsgrundlage gekoppelt. Laut Finanzministerium liegt die höchstmögliche Einzahlung für eine Förderung im Jahr 2024 bei 3.337,85 Euro (2023: 3.222,18 Euro), der maximale Zuschuss liegt bei 141,86 Euro (2023: 136,94 Euro).

Echtzeitüberweisungen werden zum Standard

Rund um Bankgeschäfte steht überdies eine weitere Neuerung ins Haus: Geld ohne tagelanges Warten von einem auf das andere Konto zu überweisen wird 2024 deutlich einfacher. Echtzeitüberweisungen sollen nach dem Willen der EU-Kommission im Laufe des kommenden Jahres zum Standard in Europa werden. Sie dürfen dann nicht mehr teurer sein als Standardüberweisungen, die in der Regel kostenlos sind. Erwartet wird, das die EU-Regeln noch vor dem Parlamentswahlen im April in Kraft treten. Die Banken haben dann sechs Monate Zeit zur Umsetzung.

Zudem sollen alle Kreditinstitute dazu verpflichtet werden, die schnellen Überweisungen jederzeit anzubieten. Normale Überweisungen dauern in der Regel einen Arbeitstag, Echtzeitzahlungen dagegen nur bis zu zehn Sekunden. Die sogenannten Instant Payments sind in Europa technisch seit 2017 möglich. Nach Angaben der EU-Kommission wurden Anfang 2022 allerdings lediglich elf Prozent der Überweisungen als Echtzeitzahlung ausgeführt. Rund ein Drittel der Banken bietet diese Möglichkeit bisher gar nicht erst an. Über den Vorschlag der EU-Kommission verhandeln derzeit die EU-Staaten und das Europaparlament.