Die Handelsgewerkschaft GPA hat am Montag verlängerte Samstagsöffnungszeiten im Designer Outlet in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) kritisiert. Per Verordnung ermögliche Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), dass die Shops im November und Dezember an Samstagen bis 20 Uhr statt wie bisher bis 18 Uhr geöffnet bleiben können – und das ohne Zustimmung der Sozialpartner, hieß es in einer Aussendung der GPA.

Die Sozialpartner hätten sich klar dagegen ausgesprochen, zudem habe Doskozil die Verordnung an einem Fenstertag erlassen, was „keinerlei Raum für Reaktionen durch die Belegschaft lässt“, kritisierte GPA-Landesgeschäftsführer David Schumacher. „Das Wohl der Arbeitnehmer wird hier klar in den Hintergrund gedrängt und Profit groß geschrieben.“ Gewünscht habe sich die längeren Einkaufssamstage der Betreiber des Outlet Centers. Die Gewerkschaft behalte sich vor, rechtliche Schritte dagegen einzuleiten.

Wochentags bis 21 Uhr geöffnet

Die Verlängerung der Öffnungszeiten, die wochentags schon bis 21 Uhr reichen, bedeute eine Verschärfung der Arbeitsbedingungen während der ohnehin stressigen Vorweihnachtszeit. Zudem gebe es kaum Raum für die Neuplanung von Dienstplänen und die Organisation von Hilfspersonal. „Wir erhalten kontinuierlich verzweifelte Anrufe und E-Mails von Mitarbeitern, welche sich massiv hintergangen fühlen“, betonte GPA-Regionalsekretär Moritz Wendelin.

Die Handelsgewerkschaft will nun einen Schwerpunkt auf die Situation rund um die verlängerten Öffnungszeiten legen. Man werde die Angestellten unterstützen und auf die Einhaltung gesetzlicher Ruhezeiten sowie auf die Maximalarbeitszeit achten, hieß es.