Konsumentenschützer warnen: Auf der Suche nach einem Fahrrad oder Ersatzteilen werden Kunden in die Falle gelockt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit "Bestpreisen" werden Opfer angelockt! © DIGIFIL

Konsumenten stoßen momentan vermehrt auf "bikestore24.net". Der Shop ist schön aufgebaut und die Preise sind verlockend. "Doch aufgepasst - es handelt sich um einen Fake-Shop! Wer hier einkauft und vorab überweist, bekommt keine Ware geliefert und verliert sein Geld!", warnen die Konsumentenschützer von "Watchlist Internet".

Bestpreise als Lockmittel

Der Fahrradhandel hat Hochsaison und dementsprechend klingeln die Kassen. Das wollen sich auch die betrügerischen Betreiber von "bikestore24.net" zunutze machen. Sie bieten in ihrem vermeintlichen Onlineshop Fahrräder und Fahrradzubehör zu Bestpreisen an.

Der Shop ist ansprechend und übersichtlich gestaltet und die Preise sind weit unter jenen der Konkurrenz angesiedelt. "Wenn Sie bei bikestore24.net zuschlagen, erleben Sie eine böse Überraschung, denn die Ware wird nie geliefert und Ihr Geld ist weg", erklären die Experten.

Erfahrungsberichte suchen

Einer der ersten Schritte vor einer Bestellung in einem unbekannten Onlineshop sollte die Suche nach Erfahrungsberichten sein. Suchen Sie in Ihrer Suchmaschine beispielsweise nach „bikestore24.net ?“ oder „bikestore24.net Erfahrungen“ so finden Sie mittlerweile zahlreiche negative Erfahrungsberichte, die allesamt auf Nichtlieferung und Geldverlust hindeuten.

Wenn Sie zu einem neuen Shop noch keine Bewertungen oder Erfahrungsberichte finden können, so ist ebenfalls Vorsicht geboten, denn häufig verschwinden Fake-Shops schon nach wenigen negativen Bewertungen wieder und existieren nur solange nichts Negatives über sie zu finden ist.

Niedrige Preise

Die Preise auf bikestore24.net sind allesamt stark vergünstigt. Egal ob Produkte als neu gelistet werden oder nicht, eine Vergünstigung von knapp 30 Prozent ist der Standard.

Vergleichen Sie die Preise mit jenen der Konkurrenz, so fällt auf, dass die Preisgestaltung leider unrealistisch ist. Fake-Shop-Betreiber, wie jene von bikestore24.net, versuchen immer wieder InteressentInnen durch tiefe Preise zu einem unüberlegten Kauf zu bewegen.

Nicht im Vorhinein bezahlen!

Auf der Startseite von bikestore24.net werden Ihnen mehrere Zahlungsmethoden angeboten. Klarna Sofortüberweisung, Kreditkartenzahlung und PayPal werden Ihnen hier neben der Bezahlung per Vorkasse vorgegaukelt.

Bei einer Bestellung ist dann plötzlich nur noch die Bezahlung per Vorkasse möglich. Die restlichen Zahlmethoden sind entweder verschwunden oder funktionieren nicht.

Die Experten warnen: Derartiges Vorgehen ist nicht vertrauenswürdig, denn bei einer Überweisung landet Ihr Geld am Konto der Betrüger und Sie erhalten keine Ware.

Impressum überprüfen

Eine Überprüfung der Impressumsangaben zeigt, dass die Firma in der angegebenen Form nicht existiert. Der Geschäftsführer ist erfunden, die Telefonnummer ist nicht vergeben und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist ebenfalls ungültig.

All das sind Warnsignale, die zeigen, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zugeht.