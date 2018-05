Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Passagiere müssen auf dem Boden bleiben, weil Flugzeuge überbucht sind © Illustration: Sinisa Pismestrovic

Unser Leser hatte einen Rückflug von Frankfurt nach Graz gebucht, das Ticket bezahlt, sich rechtzeitig durch den Sicherheitscheck gequält und traf pünktlich beim Flugsteig ein. Dennoch wurde er zurückgewiesen und konnte nicht mehr in das Flugzeug einsteigen. Er musste eine weitere Nacht in Deutschland verbringen und konnte seinen Heimflug erst einen Tag später antreten. Eine Unsitte von Airlines, von der in letzter Zeit immer öfter berichtet wird: Die Maschinen sind überbucht, Kunden müssen auf dem Boden bleiben!

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.