Die Experten der AK geben Tipps, welche Zahlungsformen für die Konsumenten am sichersten sind.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Internetshopping ist bequem, aber mitunter risikoreich © (c) Rawpixel.com - stock.adobe.com

Empfehlenswert ist die Nutzung einer Zahlungsform, die dem Kunden eine Prüfung der Ware vor Bezahlung ermöglicht, wie z. B. der Kauf auf Rechnung. Die Fachleute der Arbeiterkammer geben einen Überblick über häufig angebotene Zahlungsmittel im Netz.

Kauf auf Rechnung: Der Käufer hat die Möglichkeit, die Ware nach Erhalt und vor der Bezahlung zu prüfen. Er kann sich daher sicher sein, dass die Ware in Ordnung ist und seinen Wünschen entspricht, bevor er den Kaufpreis bezahlt.

Kauf per Bankeinzug: Der Kunde ermächtigt dabei den Online-Shop unter Angabe seiner Kontodaten den vereinbarten Kaufpreis von seinem Bankkonto abzubuchen. Von dieser Zustimmung hat nur der Verkäufer Kenntnis und nicht die Bank des Kunden. Sollte der eingezogene Betrag nicht dem vereinbarten Kaufpreis entsprechen, hat er 13 Monate Zeit, diesen bei seiner Bank ohne Angabe von Gründen zurückholen zu lassen.

Kreditkarte: Für die Zahlung mit Kreditkarte benötigen Sie eine gültige Kreditkarte und können damit direkt unter Bekanntgabe Ihrer Daten (Kreditkartennummer, Gültigkeitsdauer und dreistellige Prüfziffer) im Online-Shop bezahlen. Um Sicherheit vor Datenmissbrauch zu gewährleisten, sollten Sie alle möglichen Vorkehrungen nutzen und sich für die angebotenen 3D-Secure-Verfahren anmelden. Bei Einhaltung aller Sicherheitsmöglichkeiten gilt die Zahlung per Kreditkarte in seriösen Online-Shops als sicheres Zahlungsmittel.

Kauf per Nachnahme: Sie bezahlen direkt und in bar bei Übergabe der Ware an den Paketdienst oder Postbediensteten. Sie haben zwar die Sicherheit, dass Sie eine Ware erhalten, eine Prüfung im Detail ist vor Bezahlung nicht möglich.

Kauf per Vorauskasse: Diese Zahlungsweise ist nicht empfehlenswert. Bietet ein Online-Shop nur Vorauskasse an, ist seine Seriosität zweifelhaft!