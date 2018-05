Rechtsanwalt Wolfgang Reinisch erklärt, inwieweit eine Verordnung der Gemeinde gegen ungebührlichen Lärm bei der Beweisführung nützlich ist.

Nach der Schilderung oben betreibt der Nachbar seinen Rasenroboter auch in der Nacht. Ich empfehle daher dann, wenn ein Gespräch keine Besserung bringt, eine entsprechende Anzeige an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde zu erstatten. Meines Erachtens müsste diese gegen den Nachbarn wegen des Verstoßes gegen die Lärmschutz- und Luftreinhalteverordnung der Stadtgemeinde vorgehen.

Interessant erscheint hier auch eine OGH-Entscheidung (3 Ob 201/99a). Demnach kann von einer ortsüblichen Benutzung des Nachbargrundstückes dann nicht gesprochen werden, wenn diese nach öffentlichem Recht unzulässig ist bzw. öffentlich-rechtliche Regelungen verletzt.

Das bedeutet, dass man in einem auf § 364 Abs. 2 ABGB gestützten gerichtlichen Unterlassungsbegehren den sonst schwierigen Beweis, dass vom Nachbargrundstück Lärmemissionen ausgehen, die das nach den örtlichen Verhältnissen gewöhnliche Maß überschreiten, bereits dadurch erbringen könnte, dass man den Betrieb des Roboters außerhalb der nach der diesbezüglichen Verordnung der Gemeinde zulässigen Zeiträume nachweist.