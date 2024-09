Das ging schnell! Nur zwei Wochen, nachdem Sony das Online Shooter-Videospiel „Concord“ veröffentlichte, wird es jetzt schon wieder eingestellt. Am 6. September sollen bei den Spielservern die Stecker gezogen werden.

Auf dem Playstation-Blog begründet der Spielehersteller die Einstellung des Spieles wie folgt: „Obwohl viele Eigenschaften des Spieles bei den Spielern gut ankamen, haben wir auch erkannt, dass andere Aspekte des Spieles und der ersten Veröffentlichung nicht so gelaufen sind, wie wir es uns vorgestellt hatten.“ Man habe „genau auf das Feedback geachtet“ und möchte sich bei „allen bedanken, die sich auf die Reise an Bord der Northstar begeben haben“.

Niedrige Spielerzahlen

Einer der Hauptgründe für die Einstellung sei jedoch die niedrige Spielerzahl gewesen. Branchenmedien berichten, dass lediglich 25.000 Spiele verkauft worden seien. Die Spielerzahl sei dadurch ebenfalls überschaubar gewesen. Der Höhepunkt an Spielern, die gleichzeitig im Spiel waren, sei am 23. August mit nur 697 Spielern erreicht worden. Ein deprimierendes Ergebnis für die Entwickler, denn laut eines X-Posts des Lead-Character-Designers Jon Weisnewski, war das Spiel acht Jahre in Entwicklung.

Das Kapitel „Concord“ könnte jedoch noch nicht ganz geschlossen sein. Im zuvor erwähnten Blog-Beitrag schreibt der Spielehersteller, dass man „Optionen prüfen werde, unsere Spiele besser zu erreichen“. Es wird spekuliert, dass es sich bei diesen Optionen um eine Gratis-Version des Spiels handeln könnte.

Geld zurück

Die gute Nachricht für diejenigen, die rund 40 Euro für das Spiel ausgegeben haben: Sie erhalten das Geld zurück. Spieler, die das Spiel über den Playstation-Store gekauft haben, sollen das Geld automatisch rückerstattet bekommen. Für diejenigen, die das Spiel über die Plattformen „Epic Games Store“ und „Steam“ gekauft haben, sollen das Geld ebenfalls in den nächsten Tagen automatisch zurückbekommen. Käufer, die das Spiel in physischer Form erworben haben, bekommen auch ihr Geld zurück - hier verweist man auf die Händler, bei denen das Spiel gekauft wurde.