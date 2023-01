Harald Hofbauer hat nie aufgehört, zu arbeiten. Mit seinen 67 Jahren ist er als Geometer und Ziviltechniker in einem größeren Betrieb in Wien angestellt. Vor zwei Jahren ging er an einem Freitag in Pension. "Und am Montag bin ich nahtlos wiedergekommen." Hofbauer liebt das, was er tut: draußen unterwegs sein, vermessen, Pläne erstellen. Aber einfach macht man es ihm nicht: Weil er Vollzeit arbeitet und zugleich Pension bezieht, muss er regelmäßig Nachzahlungen leisten. 9000 Euro waren es für 2021. Außerdem fallen Steuern und Krankenversicherung doppelt an.