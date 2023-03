Der deutsche TÜV-Verband hat eine Sonderauswertung des jährlichen TÜV-Reports vorgenommen und dabei das Hauptaugenmerk auf vier der meistverkauften Elektroautos gelegt: Modelle BMW i3, Nissan Leaf (ZE1, aktuelles Modell seit 2017), Renault Zoe und das Tesla Model 3. Als Grundlage dafür dienen die Auswertungen der ersten Hauptuntersuchungen, dem deutschen Äquivalent der österreichischen §57a-Überprüfung.

"Mit den steigenden Absatzzahlen der vergangenen Jahre fahren immer mehr Elektrofahrzeuge bei den TÜV-Prüfstellen vor. Das ermöglicht uns eine Bewertung der technischen Sicherheit ausgewählter E-Autos", sagt Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands.

Mängel bei Bremsen und am Fahrwerk

Auffällig: "Mängel an den Bremsen treten bei allen untersuchten E-Autos überdurchschnittlich häufig auf", sagt Bühler. Ein Grund dafür ist die Rekuperation, mit der bei E-Autos Bremsenergie zurückgewonnen wird. Sie entlastet die Bremsen, was in Abhängigkeit von der Fahrweise zum "Einschlafen der Bremsbeläge" (Absenkung des Reibwertes) führen kann. "E-Auto-Fahrende sollten regelmäßig kräftig bremsen, um die Bremsbeläge wieder zu regenerieren und damit die volle Bremsleistung zu erhalten", rät Bühler.

Ebenfalls zeichnen sich bei manchen Kandidaten überdurchschnittlich viele Mängel am Fahrwerk ab: "Viele Elektrofahrzeuge sind wegen der Batterie schwerer als vergleichbare Modelle mit Verbrennungsmotor. Das stellt häufig eine besondere Belastung für die Achsaufhängungen dar", sagt Bühler. Keine besonderen Probleme haben selbst ältere E-Autos mit dem Thema Rost.

So schnitten die Kandidaten im Detail ab