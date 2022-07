Aufgeregt meldete sich eine Leserin bei der Kleinen Zeitung. Der Grund: Sie hatte ein Schreiben eines niederösterreichischen Anwalts erhalten - und in diesem wurde eine Geldzahlung gefordert. In den Anwaltsbrief stand, sie müsse aufgrund einer Datenschutzverletzung auf ihrer Website 190 Euro für einen Vergleich bezahlen. Die Schreiben an die Unternehmen - wie sich herausstellte, haben schon Firmen österreichweit solche Schreiben erhalten, sei keine Geschäftszahl enthalten, so die Anruferin. Die Überweisungen sollen demnach lediglich den Verwendungszweck „Vergleich“ beinhalten.

Die Angeschriebene nahm Kontakt mit der Wirtschaftskammer (WKO) in Niederösterreich und Kärnten auf und erfuhr, dass sich die Wirtschaftskammer bereits eingeschaltet hat und sich gegen die Briefe wehrt - offenbar mit Gegen-Anwaltsschreiben, weil die Zahlungsaufforderungen tatsächlich von einem echten Anwalt kommen sollen.

"Österreichweit erhalten momentan Unternehmen ein mit 06.07.2022 datiertes Schreiben, dass die von ihnen verwendete Website wegen z.B. Verwendung von Google Fonts gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt.Es wird ein Betrag von 190 Euro zahlbar bis 13.07.2022 gefordert sowie ein Auskunftsbegehren gestellt", informiert die WKO Niederösterreich. Und sie fordert die Betroffenen auf, sich nach Erhalt eines derartigen Schreibens sofort an die zuständige Bezirksstelle zu wenden.

Allerdings fordert die WKO auch: "Gestalten Sie ihre Website datenschutzkonform!" Vor einer Zahlung sollte der Vorwurf der Datenschutzverletzung jedoch rechtlich und technisch geprüft werden.