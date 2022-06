Die Arbeiterkammer (AK) warnt vor Spesenfallen beim Zahlen und Geldabheben mit Plastikgeld im Urlaub, vor allem im Nicht-Euro-Raum. Am besten kommen Urlauberinnen und Urlauber in Euro-Ländern noch mit der Bankomatkarte weg. Achtung: In Nicht-Euro-Ländern fallen beim Plastikgeld immer Spesen an. Wer dort etwa fürs Hotel 400 Euro zahlt, hat mit der Kreditkarte Spesen bis zu acht Euro, mit der Debitkarte bis zu 5,50 Euro. Die Kreditkarte im Inland oder Euroraum ist spesenfrei.

Doch Vorsicht: "Geld abheben mit der Kreditkarte kann teuer kommen, auch im Inland", so die AK. Die Spesen im Inland und Euroraum betragen 3 bis 3,3 Prozent. Und vor einer weiteren teuren Lösung warnt die AK: Die Kreditkartenfirmen bieten auch Ratenzahlungen an, die sehr teuer sind. "Bei card complete, Diners Club und PayLife betragen die Zinssätze bis zu 14 Prozent", rechnete die Arbeiterkammer am Dienstag vor.