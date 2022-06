Ein mechanischer Zwischenfall in der Raffinerie Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) hat am Freitag zwei Leichtverletzte gefordert. Der Vorfall hat nach OMV-Angaben die Hauptdestillationsanlage für Rohöl beschädigt. Die OMV und das Energieministerium haben nun die Auswirkungen des Zwischenfalls auf die Rohöl- und Treibstoffversorgung in Österreich geprüft.