Mit Investitionen in heimische Mega-Projekte macht Saudi-Arabiens Staatsfonds viele Milliarden. Im Jahr 2023 sei das verwaltete Vermögen um knapp 30 Prozent auf 765 Milliarden Dollar gestiegen, teilte der Public Investment Fund (PIF) in seinem am Montag veröffentlichten Jahresbericht mit. Seit Jahresbeginn seien noch einmal 160 Milliarden Dollar hinzugekommen, hieß es auf der PIF-Internetseite.

Dies sei hauptsächlich auf die Übertragung eines achtprozentigen Staatsanteils des Ölkonzerns Saudi Aramco auf den Fonds zurückzuführen. Der Wert der Investitionen in heimische Großprojekte verdoppelte sich weiteren Angaben zufolge 2023 auf umgerechnet 64 Milliarden Dollar. Ähnlich stark entwickelten sich die Beteiligungen, die die Abhängigkeit des Königreichs von Erdöl-Exporten reduzieren sollen. Deren Wert lag bei 251,3 Milliarden Dollar.