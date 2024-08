Die „Summer School for Female Leadership in the Digital Age“ der European Leadership Academy (ELA) fand heuer in Warschau statt. Das Ziel des von Huawei organisierten Programms ist, Frauen in ihrer Entwicklung zu Führungskräften zu fördern. Tausende haben sich um einen Platz beworben. Das Rennen machte auch eine Frau aus Österreich. Veronika Denner war eine von 29 jungen Frauen, die daran teilnehmen durfte.

Yale und Oxford

Die 23-jährige Wienerin spricht zwölf verschiedene Sprachen und wurde bereits an zwei der renommiertesten Hochschulen der Welt angenommen. Kürzlich beendete sie mit ausgezeichnetem Notenschnitt ihr Bachelor-Studium in „Ethik, Politik und Wirtschaft“ an der Universität Yale und beginnt im kommenden Semester „Globale Gesundheitswissenschaften und Epidemiologie“ an der Universität Oxford zu studieren. Um das Studium zu finanzieren, setzt sie auf unkonventionelle Möglichkeiten wie etwa Fundraising. Denn die Kosten für ein Studium in Oxford sind so hoch, dass sie sich nicht mit Sommer- und Nebenjobs finanzieren lassen.

Ihre Woche in Warschau nutzte Denner, um Kontakte in ganz Europa zu knüpfen. „Ich wollte meine Fähigkeiten beim Netzwerken verbessern und die ‚Summer School‘ war eine perfekte Gelegenheit, um mehr europäische Führungskräfte kennenzulernen und von Gleichaltrigen zu lernen“, erzählt sie.

Von Gesundheit bis Künstlicher Intelligenz

Beim Huawei-Programm kamen Talente aus den unterschiedlichsten Branchen zusammen. Denner ist neben ihrer Spezialisierung auf den Gesundheitsbereich und den Fokus auf der Endometriose, als Co-Präsidentin von End Endo Silence, einer deutschen Initiative für eine nationale Endometriosestrategie, tätig. Die weiteren 28 Teilnehmerinnen sowie die Expertinnen und Experten kamen aus den verschiedenen Gebieten. Von den Geistes- und Sozialwissenschaften bis hin zu Wirtschaft und Technik. Eine der Expertinnen und Mitglied der Jury war heuer Carina Zehetmaier, Präsidentin von „Women in AI Austria“ und Teil des KI-Beirats der österreichischen Bundesregierung.