Sie kennen vermutlich den Spruch, wonach jemand etwas wie seine Westentasche kennt. So ungefähr müssen Sie sich das Verhältnis zwischen Dietmar Schink und dem Firmengelände in der Rottenmanner Bahnhofstraße Nummer 50 vorstellen. „Vor 30 Jahren hab ich nach der HTL dort zu arbeiten begonnen“, erzählt Schink. Zunächst im Prototypenbau, später in der Kalkulationsabteilung und seit 2009 als Standortleiter. „Ich bin schon in fast jedem Büro gesessen“, sagt der 50-Jährige schmunzelnd.