In der Landesstelle Kärnten der Kammer der Steuerberater Wirtschaftsprüfer freut man sich über Verstärkung durch neue Kolleginnen und Kollegen. Im feierlichen Rahmen fand am Montag, den 15. Juli, im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung die Angelobungsfeier statt. Präsidentin Kristin Grasser überreichte gemeinsam mit Albert Kreiner, dem Leiter der Abteilung 7 – Wirtschaft, Tourismus und Mobilität, die Bestellungsurkunden an 10 neue Steuerberaterinnen und -berater.

Angelika Buchleitner, Manuela Ebster-Schwarzenberger, Melissa Künstl-Gallob, Markus Lusser, Hannah Mayer, Tamara Mitterbacher, Stefanie Ouschan, Stefanie Petschenig, Anna Pirker und Christina Tober wurden angelobt. Im Rahmen der Angelobungsfeier wurden auch Steuerberaterin Kornelia Egger und Steuerberater Michael Morolz, deren Bestellung bereits schriftlich erfolgte, geehrt.

In Ihrer Rede beglückwünschte Präsidentin Grasser die Kandidaten, dass sie es geschafft haben, trotz aller Belastungen in den Kanzleien, die schwierige Prüfungsphase erfolgreich abzuschließen.