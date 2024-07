Zwischen 1939 und 1943 wanderten Zehntausende Südtirolerinnen und Südtiroler in das damalige Deutsche Reich aus, von den „Südtiroler Siedlungen“, die für sie errichtet wurden, gibt es noch eine Vielzahl in Österreich – und viele sind sanierungsbedürftig. Jene in Liezen modernisierten der gemeinnützige Wohnbauträger GWS und das Gleisdorfer Technologieunternehmen AEE Intec nun zu einem Vorzeigeprojekt bei der Reduktion von CO₂-Emissionen.