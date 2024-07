Der Papierkonzern Heinzel mit Sitz in Wien schließt sein Werk in Bayern. Die Heinzel Group habe die schwere Entscheidung getroffen, ihre Tochtergesellschaft Raubling Papier GmbH in Deutschland „aufgrund anhaltend schwieriger Marktbedingungen und herausfordernder wirtschaftlicher Umstände zu schließen“, teilte das Unternehmen in einer Presseaussendung mit.

Das Raublinger Werk hatte zuletzt rund 175 Beschäftigte und verarbeitete jährlich 240.000 Tonnen Papier. Wie Heinzel weiter erklärte, habe die Hälfte der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits eine neue Arbeitsstelle gefunden. Mit dem Betriebsrat sei zudem ein Sozialplan vereinbart worden.

Die Schließung hatte sich bereits im April aufgrund des Nachfrageeinbruchs abgezeichnet. Die Maschinen und Anlagen in Raubling werden nun abverkauft. Zur Heinzel Group gehört neben der Laakirchen Papier AG seit heuer auch das Werk im benachbarten Steyrermühl in Oberösterreich. Dort hat Heinzel laut „Oberösterreichischen Nachrichten“ an die 800 Mitarbeiter