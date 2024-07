Die österreichischen Pensionskassen berichten nach dem ersten Halbjahr von einer Veranlagungsperformance in der Höhe von 4,02 Prozent. Dieses Halbjahresergebnis liege bereits in der Nähe des langjährigen Durchschnittsergebnisses für ein Gesamtjahr in der Höhe von 4,95 Prozent. „Trotz aller wirtschaftlicher Herausforderungen in Europa, die sich auch auf den Finanzmärkten widerspiegeln, ist das Halbjahresergebnis sehr erfreulich für unsere Kundinnen und Kunden“, sagt Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachverbandes der Pensions- und Vorsorgekassen.

Diese langfristig stabile Performance zeige, dass das System auch in unterschiedlichen wirtschaftlichen Zyklen erfolgreich agiert. Im Jahr 2023 lag das Plus bei durchschnittlich 6,42 Prozent – nach dem Minus von 9,67 Prozent im Jahr 2022 gelang damit die Kehrtwende. Der Fachverband ist die gesetzliche Vertretung aller Pensionskassen und betrieblichen Vorsorgekassen. Insgesamt vertritt er über 4 Millionen Anwartschafts- und Leistungsberechtigte. Die Pensions- und Vorsorgekassen veranlagen nach Eigenangaben über 45 Milliarden Euro und sind die größten privaten Pensionszahler in Österreich.

Druck auf das System wächst

Laut Zahlen der Statistik Austria wird die heimische Bevölkerung in den 2060er Jahren die 10 Millionenmarke durchbrechen. Gleichzeitig werden die Österreicherinnen und Österreicher immer älter. 1950 haben noch sechs Personen im erwerbsfähigen Alter eine Person im Pensionsalter finanziert. Heute müssen dies drei Personen tragen und bis 2040 wird das Verhältnis auf zwei Personen sinken.

„Aufgrund der demographischen Entwicklung wächst der Druck auf unser Pensionssystem. Wie in anderen europäischen Ländern bereits vorgelebt wird, kann dieser Druck durch den Ausbau der betrieblichen Pensionskassen stark reduziert werden. Die Politik ist hier gefordert – wir hoffen auf weiterhin konstruktive Gespräche mit allen politischen Lagern zur Weiterentwicklung unseres Pensionssystems“, so Andreas Zakostelsky.