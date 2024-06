Als heimischer Dienstleister in der Flugzeugbranche machte sich die Primus Aero GmbH, 2010 von Stephan Krainer als Primus Aircraft Management Solutions gegründet, einen Namen. Das Unternehmen mit dem Hauptsitz in Feldkirchen bei Graz eröffnete am Dienstag per Eigenantrag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung.

Beschäftigt werden derzeit 20 Dienstnehmer. Laut Creditreform sind 93 Gläubiger von der Insolvenz betroffen. Den angegebenen Vermögenswerten von rund 2 Millionen Euro stehen laut AKV und KSV1870 Verbindlichkeiten in der Höhe von rund 6 Millionen Euro gegenüber. Den Gläubigern wird eine Sanierungsplanquote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren, angeboten.

Vom Luftfahrt-Dienstleister zum Ersatzteilhändler

Die Primus Aero konzentrierte sich ursprünglich auf technische und unterstützende Dienstleistungen für die Luftfahrt und unterstützte bei Management und Verwaltung von Flugzeugen, etwa Zertifizierungen für Privatjets. Mittlerweile werden mehr als zwei Drittel des Gesamtumsatzes durch den Handel mit Flugzeugersatzteilen erwirtschaftet.

Im Oktober 2022 erwarb die Antragstellerin die ACC GmbH, wobei die fällige Anzahlung aus Betriebsmitteln finanziert wurde. Zudem wurden die Strukturen des Unternehmens vergrößert. Wie es im Eigenantrag heißt, „um mit den kommunizierten Wachstumsplänen ihrer Hauptkunden mithalten zu können. Diese Wachstumspläne konnten bisher noch nicht realisiert werden“.

Laut dem Finanzplan soll das Unternehmen positiv fortgeführt werden. Beabsichtigt sei, sich auf gewinnbringende Bereiche zu verlagern und das Franchisenetzwerk von aktuell drei auf 50 Standorte auszubauen.