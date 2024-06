Bei der Gala der Privatstiftung Kärntner Sparkasse wurde nicht nur Bilanz gezogen, personell wurden die Weichen für die Zukunft gestellt. An der Spitze der Kärntner Sparkasse wird ein Wechsel vollzogen: Alois Hochegger übergibt an die neue Präsidentin Gabriele Semmelrock-Werzer, die als erste Frau diese Funktion übernimmt.

Nach ihrer langjährigen internationalen Tätigkeit in der Erste Bank und als Vorstandssprecherin der Kärntner Sparkasse wird sie ihr Engagement in der Privatstiftung Kärntner Sparkasse einbringen, wo sie somit gleichzeitig Vorsitzende des Aufsichtsrats ist. Die Präsidentinnenrolle hatte die Pörtschacherin zuvor bereits als Präsidentin des österreichischen Sparkassenverbandes inne.

Prägende Förderprojekte

In Kärnten wurden im Vorjahr 2,1 Millionen Euro an Fördermittel ausgeschüttet. In den vergangenen zehn Jahren waren es 15,7 Millionen Euro. Durch die Unternehmensstruktur als Privatstiftung schreibt sich das Institut ihr gesellschaftliches Engagement, um den Wirtschaftsraum Kärnten zu stärken, selbst vor. Jahrzehntelange Partnerschaften bestehen mit dem AVS-Sozialhilfeverband Kärnten, SOS-Kinderdorf, Schulheim Josefinum sowie zahlreichen Kultur-, Musik- und Sportvereinen.

Woran bei der Stiftungsgala in Velden auch erinnert wurde: Ohne Kärntner Sparkasse gäbe es kein Stadttheater, kein Konzerthaus, kein Landesmuseum, keine Wörthersee-Süduferstraße, keine HAK-Klagenfurt, keine Großglockner-Hochalpenstraße und vieles mehr. Denn all diese Bauten wurden von der Kärntner Sparkasse gestiftet oder maßgeblich unterstützt. Heute stehen vorwiegend kulturelle, soziale, bildende und wissenschaftliche Förderungen im Fokus.