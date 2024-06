Zum zwölften Mal fand heuer die sympathische Billa-Aktion „Lehrlinge führen Märkte“ statt. In Kärnten übergaben die Führungskräfte der Filiale Karawankenweg in Villach den Betrieb von 10. bis 14. Juni insgesamt 21 Lehrlingen. Mit Erfolg: Alles verlief reibungslos, die Kunden waren zurfriedn. „Besonders toll war, wie die jungen Kolleginnen und Kollegen im Team zusammengearbeitet haben und sich gegenseitig unterstützt haben“, resümiert Kurt Aschbacher, Billa-Vertriebsdirektor in Kärnten.



Mit dabei waren unter anderen Valentina Di Filippo (22) aus Wolfsberg, angehende Einzelhandelskauffrau im zweiten Lehrjahr, und Lukas Saiwald (20) aus Kötschach, auch er im zweiten Lehrjahr: „Wir fanden das toll, mit anderen Lehrlingen zusammenzuarbeiten. Wir haben Kontakte geknüpft und Spaß gehabt.“



Zurzeit absolvieren österreichweit 1700 Lehrlinge ihre Ausbildung bei Billa - 189 von ihnen in Kärnten. 520 Lehrlinge haben ihre Lehre dieses Jahr begonnen, 52 von ihnen in Kärnten. 98 Ausbildungsplätze in Kärnten hat Billa aber immer noch zu vergeben.

Insgesamt stehen bei Billa zehn verschiedene Lehrberufe zur Auswahl, darunter Einzelhandelskaufmann bzw. -frau mit den Schwerpunkten Lebensmittel, Feinkost oder Digitaler Verkauf; Doppellehren wie Einzelhandelskaufmann/-frau und Bürokaufmann/-frau sowie eine Ausbildung zum Konditor bzw. zur Konditorin. Zusätzlich wird eine Lehre mit Matura sowie die Möglichkeit eines Auslandspraktikums angeboten. Billa legt Wert darauf, die individuellen Stärken der Nachwuchskräfte zu fördern. Bei Bedarf werden Intensiv-Nachhilfe-Kurse oder Verkaufstrainings angeboten. Erfolge bei Berufsschulabschlüssen und Lehrabschlussprüfungen werden mit attraktiven Prämien belohnt. Nach erfolgreichem Lehrabschluss haben die Lehrlinge die Möglichkeit, sich für das Nachwuchsführungskräfteprogramm „Zukunftstalente“ zu bewerben. Diese Weiterbildung dauert ein Jahr und bildet die Basis für den Aufstieg zu einer Führungskraft.