Viel Kreativität auf einer Bühne gab es beim Finale des Ideenwettbewerbs „90 Seconds“ im Lakeside Park zu sehen. In der Gründerszene machten sich Wirtschaftskammer, build! Gründerzentrum, die Babeg sowie FH Kärnten und Universität Klagenfurt auf die Suche nach kreativen und innovativen Geschäftsideen. Für die besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer gab es in Summe 20.000 Euro an Geld- und Sachpreisen zur Unterstützung ihrer Projekte. Sowie hilfreiche Rückmeldungen von der Fachjury.