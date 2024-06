Anfang Juni gab es in der Kärntner Gewerkschaft Bau-Holz einen Führungswechsel. Der langjährige Landesgeschäftsführer Alois Peer (60) hat an Nachfolger Dietmar Stieger (48) übergeben, weil seine Altersteilzeit nun in die Ruhephase übergeht. Mit Stolz blickt der gelernte Maurer auf Initiativen wie „Bau packt an“, „Handwerk verbindet“ und „Mehr Chancen für Frauen am Bau“ zurück, die die Gewerkschaft in Kooperation mit der Interessenvertretung der Unternehmen auf die Beine gestellt hat.

Weniger zuversichtlich ist er für die Anfang 2025 anstehenden Lohnverhandlungen, nachdem die auf zwei Jahre abgeschlossenen Kollektivverträge auslaufen. Seinem Nachfolger, dem gelernten Bäcker, Stieger ist dies ebenfalls bewusst. Er betont: „Aufgrund der wirtschaftlichen Herausforderungen werden es sicher harte Verhandlungen.“