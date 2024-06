Die Tourismusakademie Kärnten bildet nicht nur aus, am Montag lud sie zur feierlichen Saisoneröffnung für Mitarbeitende im Tourismus in das Seepark Wörthersee Resort ein. Hatte es im Vorjahr kleinere Mitarbeiterevents an fünf Standorten gegeben, war es diesmal bewusst ein gemeinsamer Auftakt. „Oft kennt man sich nur im Team untereinander und weiß nicht einmal, wer im Nachbarhotel arbeitet“, schildert Organisatorin Sandra Fleißner. Hintergrund der Feier: „Bestenfalls werden Freundschaften geschlossen und die Fachkräfte bleiben Kärnten erhalten.“

Zuvor gab es auf der Bühne aber noch eine inhaltliche Einstimmung auf die Sommersaison. Denn wie Fleißner als Wissens- und Innovationsmanagerin der Kärnten Werbung betonte: „Ihr alle seid Botschafter für die Marke Kärnten.“ Zudem die Marke Wörthersee-Rosental stärken möchte der neue Geschäftsführer der Tourismusregion Peter Peschel: „Ich freue mich aber auf den Austausch und die Zusammenarbeit mit allen, denn kein Gast sieht die Urlaubsorte getrennt voneinander.“

Wörthersee-Serie soll gedreht werden

Die kontroverse PR-Aktion, der aufwendig produzierte Trailer „Am Wörthersee“, sei ein drastisches Mittel gewesen. Mit fast drei Millionen Videoaufrufen habe man es aber wieder in die Köpfe der Touristen geschafft. Und: „Es sieht sehr gut aus, dass es wirklich eine Miniserie wird.“ Die Gespräche mit Streaminganbietern rund um die Koproduktion laufen, schon 2025 könnten dann die echten Dreharbeiten beginnen.

Mit starken Botschaften aufzufallen, befürwortet auch der Klagenfurter Tourismuschef Helmuth Micheler: „Das gelingt uns mit dem Ironman oder künftig mit dem Big Air im Stadium.“ Mit mehr Radevents und neuen Angeboten wie den Mountainbike-Strecken am Falkenberg sei man am richtigen Weg. „Ihr seid das Rückgrat der 6500 Betriebe, ohne euch funktioniert gar nichts“, hieß es von Josef Petritsch, Spartenobmann in der Wirtschaftskammer. Ca. 2000 Fachkräfte würden leider nach wie vor fehlen. „Es wird immer schwerer, die Jugend zu begeistern. Wir sind aber ein eingespieltes Team und auch heuer wieder gut vorbereitet“, sagt Verena Kranz vom Hotel Moser Verdino, die wie viele der an diesem Abend anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus rund 60 Betrieben optimistisch in die Saison startete.