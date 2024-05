„Vielbeschäftigt, leistungsorientiert und fleißig“ – mit diesen Attributen beschrieb Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk jenen steirischen Unternehmer, der nun auch den Berufstitel „Kommerzialrat“ tragen darf: Jürgen Roth, umtriebiger Eigentümer der Tank Roth GmbH, sei kein „dogmatischer Sturschädel, sondern ein offener, kommunikativer Mensch, der sich immer mehrere Seiten eines Themas anschaut und ruhig und gelassen, mit viel Wissen und Know-how mit den Menschen spricht, ohne von oben herab zu schulmeistern“, so Herk in seiner Laudatio, in der auch die „fast unendlichen Liste“ an weiteren „Roth-Rollen“ untermauert wurde. Er ist u. a. Vorstandschef und Mit-Gründer der eFuel Alliance, Aufsichtsrat der Verbund AG, Vizepräsident bei EuroCommerce und im Tennisverbands ÖTV und ICS-Aufsichtsratschef.

Den Berufstitel Kommerzialrat erhielt er nun „in Anerkennung seiner hervorragenden Leistungen im Wirtschaftsbereich sowie des Unternehmertums“. Prominent auch die Schar an Gratulanten, die der Ehrung in Graz beiwohnte: Darunter Minister Martin Kocher, Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl, AVL-Lenker Helmut List, Rudi und Hans Roth, Verbund-Chef Michael Strugl sowie Aufsichtsratschef Martin Ohneberg, IV-Präsident Georg Knill, WB-Generalsekretär Kurt Egger, Granit-Geschäftsführer Günther Lederhaas oderer Kleine-Zeitung-Geschäftsführer Thomas Spann.