Die Neuwahl von Vorstand und Präsidium der Kärntner Landesgruppe der Industriellenvereinigung am Montag, 10. Juni, in Klagenfurt wird keine Überraschungen bieten: Timo Springer, geschäftsführender Gesellschafter der Springer Maschinenfabrik in Friesach, wird erneut um das Top-Amt in der Kärntner Industrie kandidieren, er steht seit 2018 an der Spitze der Kärntner IV. Springer kandidiert zum dritten und letztmöglichen Mal.

Er tritt mit seinem aktuellen Präsidiumsteam – Sabine Herlitschka (Infineon), Oliver Zlamal (KMF Maschinenfabrik) sowie Michael Velmeden (CMS Electronics) – an. Ebenfalls im Präsidium verbleibt der Vorsitzende der Jungen Industrie, Edgar Jermendy.