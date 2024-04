Wie macht die Sonne eigentlich Strom und warmes Wasser? Das schaute sich Ö3-Moderator Andi Knoll am Montagnachmittag in St. Veit im Werk des Solar-Unternehmens „GreenOneTec“ von Robert Kanduth an. Im Zuge seiner Ö3-Sendung „Knoll packt an“ arbeitete in der Produktion von Sonnenkollektoren mit.