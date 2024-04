Google Maps hat sich mit mehr als einer Milliarde User für viele Menschen als Standard-App für Navigation etabliert. Jetzt wurde die Ansicht beim Fahrmodus geändert. Für Autofahrer heißt das: Die Ansicht des Autofahrmodus in Google Maps verliert den virtuellen Knopf unten rechts am Bildschirmrand. Darüber ließen sich noch bis vor Kurzem andere Apps wie Spotify und die Einstellungen öffnen. Zudem konnten Autofahrer bisher dort Anrufe starten und Nachrichten abhören. Stattdessen gibt es jetzt ein Zahnradsymbol, über das man in die Einstellungen des Fahrmodus kommt. Damit kann man zum Beispiel einstellen, dass man nicht gestört werden will.

Ein Grund für die Neuerung könnte eine erhöhte Verkehrssicherheit sein. Ein Hinweis in den Einstellungen verrät, wie man nun die Funktionen des bisherigen Fahrmodus im neuen Google Maps wieder nutzen kann. Dort steht: „Wenn du während der Fahrt telefonieren, Nachrichten senden oder Medien abspielen möchtest, tippe auf das Mikrofon, um Assistant zu verwenden“.