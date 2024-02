Erhöhten Pulsschlag verzeichnete am Mittwochvormittag ein Leser: Das eigene Konto war nämlich aus dem deutlichen Plus plötzlich ins Minus gerutscht, wie ein Blick in die Online-Banking-Anwendung offenbarte. Aber nicht sanft und knapp, sondern in Höhe von „250 Millionen Euro“, wie der Kleinen Zeitung geschildert wird. Kurz dachte der Leser, er sei Opfer eines gigantischen Betrugs geworden.

„Sollzinsen fallen nicht an“

Bei seiner Hausbank, der Bank Austria, indes ist man um Beruhigung bemüht. Tatsächlich sei es am Mittwoch bei „einer kleinen Anzahl von Kunden zu einer falschen Anzeige einer Buchung gekommen“, betont ein Sprecher auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Die Buchung sei aber „bereits korrigiert“ – spätestens am Donnerstag werde das auch „auf den Konten der Kunden ersichtlich sein“. Sollzinsen würden für den fehlerhaft angezeigten Betrag freilich nicht anfallen.