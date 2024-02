Es ist der nach eigenen Angaben „größte Auftrag in der Firmengeschichte“, den der Automatisierungsspezialist PIA Automation Austria mit Sitz in Grambach an Land ziehen konnte: Für das BMW Group Werk Steyr wird eine Getriebe-Montageanlage für Elektro-Antriebe gefertigt. Eine Anlage, die sich auf zwei Ebenen auf eine Fläche von insgesamt rund 4700 Quadratmetern erstreckt. Das exakte Auftragsvolumen darf nicht genannt werden, auf Nachfrage der Kleinen Zeitung ist aber von einem hohen zweistelligen Millionenbetrag die Rede.

Der Großauftrag umfasse sowohl die Entwicklung als auch die Implementierung der neuen Montageanlage. In Grambach, wo PIA gut 390 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, sorgt das für Vollauslastung – und nicht nur dort. So erläutert Geschäftsführer Franz Reiter, der auch Segmentleiter „e-Drive & Powertrain“ in der Gruppe ist: „Die internationalen PIA-Teams stehen im engen Austausch, um Kompetenzen ideal zu nutzen und Kapazitäten bei Entwicklung, Konstruktion und Umsetzung der Anlage perfekt zu planen.“ Am Projekt für das BMW Group Werk Steyr seien neben dem PIA Kompetenzzentrum für eMobility & Powertrain in Grambach „beispielsweise auch die Kollegen in China und Kroatien beteiligt“. Reiter, der die Geschäfte mit Christian Barnstedt leitet, skizziert den Zeitplan: Auf die Konzeptphase folgt die Konstruktion, im Herbst dieses Jahres startet dann die Montage.

Die beiden Geschäftsführer von PIA Automation Austria, Christian Barnstedt und Franz Reiter © PIA Automation

Von der Vormontage bis zu Hochzeit

Die neue Montagelinie sei „das bisher größte Projekt zwischen PIA und dem BMW Group Werk Steyr“. Auf zwei Ebenen entstehe in der Vormontage zunächst das Getriebe, dafür seien rund 40 Einzelteile wie Zahnräder, Lager oder Verbindungswellen notwendig, die „vollautomatisch montiert werden“. Im nächsten Schritt richte die PIA-Anlage diese Komponenten „präzise zueinander aus“. Die „komplexeste Station“ im Prozess sei schließlich die sogenannte „Hochzeit“, bei der „die Vereinigung von Getriebedeckel, Getriebe und Motor“ erfolge. Die Anlage fahre die Baugruppen zusammen, bis Getriebe und Motor präzise ineinandergreifen. „Wir freuen uns sehr, dass wir das BMW Group Werk Steyr mit unserer langjährigen Kompetenz rund um die Elektromobilität überzeugen konnten“, betont Reiter.

Die Anforderungen an die Anlage seien hoch, man werde alle erfüllen: „Die Montageanlage kommt auf hohe Taktzeiten, ist rüstfrei und stellt sich automatisch auf unterschiedliche Produktvarianten ein. Sie können alle auf derselben Anlage gefertigt werden.“