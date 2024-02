Mit Sensoren gespickter Campus als Testimonial für nachhaltiges Bauen

Der Klagenfurter Unternehmer Otmar Petschnig errichtet bis 2025 einen Nachhaltigkeitscampus. In der neuen Forschungs- und Produktionsstätte werden digitale Lösungen für die Praxis entwickelt. Die Ansprüche an Nachhaltigkeit am Bau steigen.