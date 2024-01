Nach dem Großkonkurs der Klagenfurter Solar-Yacht-Firma Silent Yachts herrscht Rätselraten um die Genese des Unternehmens und die enorme Schuldsumme 46 Millionen Euro. Zunächst fällt auf, dass die 2017 vom Ehepaar Heike und Michael Köhler gegründete Firmengruppe erst am 22. Jänner 2024 – eine Woche vor Eröffnung des Konkursverfahrens auf Eigenantrag – in „Asap Trading“ umbenannt wurde. Es ist mutmaßlich ein Ablenkungsmanöver, um den Markennamen in der Insolvenz nicht zu beschmutzen. Heike und Michael Köhler waren dazu am Dienstag nicht zu erreichen.