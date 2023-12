„Im November 2023 ging die Inflation in Österreich nur noch leicht auf 5,3 Prozent zurück, nach 5,4 Prozent im Oktober“, betont Tobias Thomas, Generaldirektor der Statistik Austria vor dem Hintergrund der aktuell veröffentlichten Inflationsdaten in Österreich. „Der bisherige Trend sinkender Inflationsraten schwächt sich damit deutlich ab. Aktuell beobachten wir sehr gegensätzliche Preisbewegungen: Einerseits verringerte sich der Preisauftrieb in vielen Bereichen, insbesondere bei Restaurants, und Treibstoffe waren weiterhin deutlich günstiger als im Vorjahresmonat. Andererseits wirkte die Haushaltsenergie weniger preisdämpfend als in den vergangenen Monaten und Pauschalreisen verteuerten sich stark“, so Thomas.

Das Preisniveau des sogenannten „Mikrowarenkorbs, der überwiegend Nahrungsmittel, aber auch Tageszeitungen oder den Kaffee im Kaffeehaus enthält und den täglichen Einkauf widerspiegelt, stieg im Jahresabstand um 7,2 Prozent (Oktober: plus 8,3 Prozent). Das Preisniveau des Miniwarenkorbs, der einen wöchentlichen Einkauf abbildet und neben Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe enthält, stieg im Jahresvergleich um 3,0 Prozent (Oktober: +3,1 Prozent).