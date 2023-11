Der in Arnoldstein beheimatete Weltmarktführer im Bereich der Metallsulfide, die Tribotecc GmbH, bekommt einen neuen Geschäftsführer: Der bisherige Prokurist Georg Bouvier folgt auf Stefan Greimel, der das Unternehmen vier Jahre führte und mit 1. Dezember Mitglied des Vorstandes der Treibacher Industrie AG wird. Tribotecc hat neben Arnoldstein Standorte in Wien und Schanghai. Metallsulfide kommen als Additive in Brems- und Kupplungsbelägen ebenso zum Einsatz wie in Schmiermitteln, Kunststoffen, Schleifmitteln, Batterien und anderen Anwendungen.