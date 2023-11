Der Quadratmeterpreis für das neue „Haus der Wirtschaft“ soll, wie die „Presse“ unlängst berichtet hat, bei 3700 Euro liegen. Das Gebäude soll nun bis kommenden Herbst bei laufendem Betrieb saniert werden. „Europa wird für unsere Unternehmen immer wichtiger. Ein substanzieller Teil unserer Wirtschaftsgesetzgebung hat den Ursprung in der EU“, argumentiert die WKÖ den Schritt in einer Stellungnahme gegenüber der APA. „Die große Komplexität des EU-Regelungsumfelds sowie die Tatsache, dass - anders als in Österreich - die WKÖ auf EU-Ebene kein gesetzlich verankertes Begutachtungsrecht hat und somit im starken Wettbewerb mit zahlreichen anderen Interessenvertretern und Lobbyisten steht, machen es notwendig, die Einflussmöglichkeiten im Zuge des europäischen Gesetzgebungsprozesses verstärkt zu nutzen.“

„Vergleichsweise günstig“

Der Quadratmeterpreis sei für Brüsseler Verhältnisse „vergleichsweise günstig“, sagte WKÖ-Vizepräsident Wolfgang Hesoun gegenüber der Tageszeitung „Die Presse“. Den finanziellen Spielraum für den Kauf habe man durch einen „effizienten Einsatz“ der Mittel erlangt. Das Gebäude solle zudem nicht nur der WKÖ, sondern auch österreichischen Unternehmen zur Verfügung stehen.