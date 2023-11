Der Landesgeschäftsführer der Metaller-Gewerkschaft PRO-GE (die Produktionsgewerkschaft), Gernot Kleißner, war am Mittwoch beispielsweise in der Wolfsberger Tubenfabrik Tubex bei der dortigen Betriebsversammlung anwesend. Gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt er: „Seit Montag hat es in Kärnten in insgesamt 23 Betrieben Versammlungen gegeben. Dabei haben wir rund 6000 Leute erreicht.“ Es seien 32 Betriebsversammlungen gewesen, da es verschiedene Schichten gibt.