Blick in die „Gaskugel“: Noch immer zu wenige offene Karten rund um Österreichs Versorgung

Kommentar. Was passiert in Österreich, sollte tatsächlich kein russisches Gas mehr ankommen? Auch wenn ein Mangel ausgeschlossen wird - die Preise für Gas-Kunden dürften in dem Fall wohl wieder steigen.