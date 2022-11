Vor einigen Tagen hat Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) gemeinsam mit Auszubildenden sowie Köchinnen und Köchen das "Blackout-Kochbuch" des Bundesheeres präsentiert. Darin zu finden sind einfache Rezepte für Krisenzeiten. "Das Zubereiten von Speisen ist überlebenswichtig und besonders in Ausnahmesituationen kann man so ein Stück Alltag bewahren", so die Politikerin in einer Aussendung des Ministeriums.

Aber wie kann man sich etwas kochen, wenn der Strom ausgefallen ist? Was sollte man eigentlich für den Fall der Fälle zu Hause haben und was von dem Empfohlenen hat man tatsächlich vorrätig? Kleine Zeitung Next hat den Selbsttest gemacht und Heribert Uhl vom Steirischen Zivilschutzverband um seine Tipps gebeten.

