Elon Musk, der aktuell reichste Mann der Welt, ist gerade mal wieder in aller Munde. Und das dieses Mal nicht, weil er seinen Kindern ausgefallene Namen gegeben hat, sondern weil er Twitter nun tatsächlich gekauft hat. Am Mittwoch hat Musk auf seinem Twitter-Account bereits ein Video gepostet, in dem er die Unternehmenszentrale mit einem Waschbecken betritt. Dazu schrieb er: "Let that sink in". Ein Wortspiel, das sich ins Deutsche mit "Lass(t) das mal sacken" übersetzen lässt und eine Anspielung auf das monatelange Hin und Her sein kann. Die wortwörtliche Übersetzung bedeutet: "Lass(t) das Waschbecken rein."

Aber wer ist der Mann eigentlich und warum ist er so verdammt reich? Das haben wir in Kurzform zusammengefasst:

Was Elon Musk mit dem Kurznachrichtendienst Twitter vorhat, haben wir uns bereits vor einiger Zeit im Rahmen einer "Was geht?"-Folge zum Thema angeschaut: