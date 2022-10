Das neue Semester hat begonnen, die Hörsäle füllen sich so langsam wieder. Vor allem Erst-Semester freuen sich darauf, mit ihrem Studium nicht nur einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, sondern auch ihre berufliche Zukunft zu ebnen. Was erstmal nicht im Lebensplan vorkommt? Dass man nach dem Studium und trotz jahrelangem Lernen plötzlich ohne Job dastehen könnte.

Genau das ist Maximiliano passiert. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie es für ihn war nach der Studienzeit plötzlich arbeitslos zu sein. Außerdem haben wir beim AMS Graz nachgefragt, ob sich mit der Wahl des "richtigen" Studiums Arbeitslosigkeit verhindern lässt, was das "richtige" Studium denn eigentlich ist und ob es sich überhaupt noch lohnt zu studieren. Die Antworten gibts in einer neuen Folge von "Was geht?", der News-Sendung der Kleinen Zeitung, produziert für Canal+. Mehr zum Format hier.

Video: "Arbeitslose Akademiker: Kein Job trotz Studium?"